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محافظات

بتكلفة 3 مليارات جنيه.. انتهاء تنفيذ مشروع بشائر الخير 3 بسعة 10 آلاف شقة سكنية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من مشروع التطوير الحضري "بشائر الخير 3" بمنطقة القباري والذي يضم 10 آلاف و624 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 3 مليار و305 ملايين جنيه. 

جاء ذلك في كلمته خلال صالون جامعة الإسكندرية الثقافي والذي نظمته الجامعة، تحت عنوان "الإسكندرية بين الواقع و المستقبل"، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وقال المحافظ إنه سيجرى بناء مشروع "بشائر الخير 4" في رشيد بمحافظة البحيرة، وإنشاء "بشائر الخير 5، 6، 7، 8، 9" بالإسكندرية للقضاء على العشوائيات.

وفي سياق آخر، أضاف الشريف، أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ ما زاد عملية النحر بشواطئ الإسكندرية، لافتا إلى أنه جار تنفيذ حواجز بطول الشواطئ لمنع النحر بتكلفة 2 مليار و512 مليون جنيه، وذلك بتمويل من صندوق حماية الشواطئ.

وأوضح المحافظ أنه جرى إزالة التعديات على كورنيش البحر خلال الثلاثة أشهر الماضية، فضلا عن تجهيز شاطئ ميامي مجانا بالكامل للزوار بطول 230 مترا.
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