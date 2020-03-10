بتكلفة 3 مليارات جنيه.. انتهاء تنفيذ مشروع بشائر الخير 3 بسعة 10 آلاف شقة سكنية

وقال المحافظ إنه سيجرى بناء مشروع "بشائر الخير 4" في رشيد بمحافظة البحيرة، وإنشاء "بشائر الخير 5، 6، 7، 8، 9" بالإسكندرية للقضاء على العشوائيات.



وفي سياق آخر، أضاف الشريف، أن مصر من أكثر الدول تأثرا بتغير المناخ ما زاد عملية النحر بشواطئ الإسكندرية، لافتا إلى أنه جار تنفيذ حواجز بطول الشواطئ لمنع النحر بتكلفة 2 مليار و512 مليون جنيه، وذلك بتمويل من صندوق حماية الشواطئ.



