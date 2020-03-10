5 إجراءات جديدة في الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا

ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، فضلا عن تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.



وشدد الشريف في البيان الذي نشرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تطهير الكنائس والأديرة للتأكد من نظافتها والمرور الدوري يوميا عليها.



