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محافظات

5 إجراءات جديدة في الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم "الثلاثاء"، 5 توجيهات جديدة للأجهزة التنفيذية، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المواطنين. 

وبحسب بيان صادر عن المحافظ، فإنه تم مخاطبة كافة الجهات لتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، فضلا عن تطهير المساجد التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة.

وشدد الشريف في البيان الذي نشرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على تطهير الكنائس والأديرة للتأكد من نظافتها والمرور الدوري يوميا عليها.

وتضمنت التوجيهات تكليف قطاع التربية والتعليم والصحة بالمحافظة بالمرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكد من النظافة، واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية بفيروس كورونا.
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