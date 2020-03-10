توزيع 16 ألف لحاف وبطانية على غير القادرين بالمنيا

انتهت جمعية الأورمان من توزيع 16 ألف لحاف وبطانية على الأسر الأكثر احتياجًا فى قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة المنيا.





وقال اللواء ممدوح شعبان مدير الجمعية ان حملة الجمعية السنوية لتوزيع الألحفة والبطاطين بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا وقبل موسم الشتاء لكى تحقق الحملة هدفها وهو حماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء، وأن التوزيع تم بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة ( أبوقرقاص – بني مزار – ديرمواس – سمالوط – العدوة – مطاى – مغاغة – ملوى – المنيا)، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالمحافظة تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة وبرعاية المحافظ اللواء أسامة القاضى





وأشار شعبان إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .



