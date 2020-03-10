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حوادث

حبس صاحب محل مبيدات يبيع حبوب الغلال القاتلة في أبو كبير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:23 م
الفتاة الضحية
الفتاة الضحية
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محمد الطحاوي

قررت نيابة أبو كبير حبس صاحب محل مبيدات زراعية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه ببيع حبة حفظ الغلال، والتي تسببت في وفاة 3 طالبات بالإعدادية بقرية طوخ مركز أبوكبير.

 

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى الزقازيق الجامعي كلا من "بسنت. إ"، 14 عاما، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، و"إيمان. م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، و"شاهندا. م"، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، مقيمات بقرية طوخ القراموص، وتوفيت الأولى، وبعد عدة ساعات توفيت الثانية فجر أمس الأول، وتوفيت الثالثة أمس، نتيجة تناولهن حبوب الغلال.


وتم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث مركز أبو كبير، وتبين مرورهن بأزمة نفسية سيئة واتفاقهن على الانتحار.


تم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1726 إداري مركز شرطة أبو كبير، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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