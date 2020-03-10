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برلمان

وزيرة الهجرة: اختيار دبلوماسي لتولي شئون المصريين في الخارج قرار صائب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قررت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم درويش، مخاطبة وزارة الخارجية، بأن يكون جزءًا من احتفالات السفارات المصرية بالخارج، الإشارة إلى إنجازات مبادرات "مراكب النجاة" التي تقوم بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث استعرضت ما تقوم به الوزارة في خدمة أبناء مصر بالخارج، وكذلك العديد من المبادرات مثل "مراكب النجاة"، وكذلك مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تستضيف نخبة من علماء مصر الموجودين في عدد من دول العالم.

في هذا السياق، أشاد كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بدور وزارة الهجرة في هذا الشأن، قائلا: "دور الوزارة مشهود، لا سيما وأن المصريين في الخارج قبل ذلك كانوا بعيدين كل البعد عن الدولة المصرية وكانوا قوة غير مستغلة".

وأضاف كريم درويش: "كنت باحزن على أوضاع المصريين في الخارج في الوقت السابق، خصوصا أن الجاليات في كل دولة تتجمع وتتواصل بشكل جيد مع دولها إلا المصريين، ولكن مع وجود الوزارة تغير الوضع".

وردا على تساؤل وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حسام العمدة، حول العائد من مؤتمرات "مصر تستطيع" على البلاد والإنجازات التي تحققت بعدها، أشارت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، إلى أنه على استعداد لدعوة عدد منهم إلى اللجنة وعرض ما قاموا به وما قدموه على خلفية هذه المؤتمرات.

وأكدت الوزيرة أن اختيار دبلوماسي لتولي حقيبة الهجرة وشئون المصريين في الخارج "قرار صائب"، قائلة: "هنا أنا لا أتكلم عن نبيلة مكرم ولكن في طريقة اختيار من يتولى المسئولية لهذا المنصب الهام".
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