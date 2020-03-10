تفاصيل جولة محافظ الشرقية المفاجئة لقرية ميت ربيعة ببلبيس

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة صباحية مفاجئة لقرية ميت ربيعة التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف بمركز بلبيس للتعرف على احتياجات المواطنين والتأكد من سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية بها.





بدأت جولة المحافظ بمفاجئة أحد محال الجزارة بالقرية، للتأكد من سلامة المذبوحات المعروضة به وبمراجعتها وفحصها تبين أنه تم إجراء عملية الذبح خارج السلخانة، ليأمر المحافظ وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مدير مديرية الطب البيطري باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة وشن حملات مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم ومحلات الجزارة بالقرية لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





أكد محافظ الشرقية على ضرورة إستمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والحلات العامة ومحلات الجزارة والأسماك للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والتصدي للغش التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وانتقل محافظ الشرقية لتفقد مخبز القرية للاطمئنان على سير العمل به والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.





كما قام المحافظ بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاته للوزن المقرر، وتبين عدم الالتزام بالوزن، ليأمر المحافظ وكيلة وزارة التموين باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة، لضمان وصول الخبز لمستحقيه.





أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين، مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين.