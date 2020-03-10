الصحة: القوافل والفحوص الطبية وسائل القوى الناعمة لمصر في أفريقيا

قال الدكتور محمد جاد ممثل وزارة الصحة، إن القوافل الصحية والفحوص الطبية إحدى وسائل القوى الناعمة التي تستخدمها مصر في علاقاتها بالدول الافريقية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي.





وأكد جاد خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أن هناك عددا من الدول الأفريقية وقعت على اتفاقية لتوحيد تصنيع الدواء بحيث يتم توحيد تسجيل الدواء خاصة أن الدواء المصري ذو سمعة جيدة في القارة وبسعر مناسب ووصل عدد الدول الموقعة إلى 4 دول ومن المنتظر أن يرتفع لـ 14 دولة.





وأشار جاد، إلى أن مبادرة علاج مليون افريقي استهدفت 16 دولة حيث تم إجراء زيارات تنسيقية مع دول جنوب السودان وتشاد ومصر بإرسال فرق طبية إلى جيبوتي والسودان حيث أن السودان من الأولويات على أجندة مصر لدعمهم في مكافحة فيروس سي، رغم وجود مقاومة من الجانب السوداني، كما تم التنسيق عن طريق وزارة الخارجية مع إثيوبيا إلا أنه تم الإرجاء للظروف السياسية الراهنة، لافتا أنه تم عمل مسح لعدد كبير من المرضي ويتم تدريب الكوادر وتدعيمهم بالكواشف الطبية وأجهزة البي سي آر.





وقال ممثل وزارة الصحة، إنه يتم التنسيق مع جيبوتي لتدعيم صحة المرأة هناك وإجراء حملات للكشف عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى مبادرة للكشف عن حدة الإبصار والتي أثمرت عن نتائج طيبة حيث تم فحص 9500 طالب في مدارس جنوب السودان، و 9000 طالب في اريتريا، والوزارة بصدد إرسال النظارات الطبية إليهم.





وأوضح أنه تم إرسال قافلة طبية للصومال للتدريب على الطوارئ والإسعاف بالإضافة إلى دعم تشاد ودراسة إرسال وحدة غسيل كلوي بعد طلبهم ذلك، لافتا أن الوكالة المصرية للشراكة والتنمية أنشأت مركزا متميزا للرمد في إريتريا وتدعمه بالأطباء وأحدث هذا المركز صدى قوي جدا بالإضافة إلى مركز لعلاج الأسنان، وفي جنوب السودان عيادة مصرية متميزة جدا يلجأ إليها الدبلوماسيين الموجودين في جوبا ومن المخطط افتتاح تطوير لها الشهر المقبل وتدعيمها بعدد كبير من الأجهزة الطبية.