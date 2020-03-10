الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لعدم استقرار الأحوال الجوية

أعلنت محافظة الأقصر، رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقع حدوثها حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتبارا من يوم الخميس القادم الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت 14 مارس 2020.





وأوضح مدير إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر محسن الشامي، أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تم اخطار رؤساء المدن وجميع الأجهزة المختصة لرفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبا لأي آثار سلبية محتملة لحالة التقلبات الجوية ومواجهة أي طوارئ، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك الفترة.





وأشار الشامي، إلى أنه سيتم المرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كل المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للعائمات السياحية والمراكب الشراعية.





وأضاف الشامي، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات عن أي طوارئ، على أرقام هواتف (2372188، 2374903) على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع جميع الأجهزة المختصة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ودرء مخاطر الطقس السيئ.