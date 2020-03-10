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اقتصاد

يحيى زكي: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي فى موانئ بورسعيد

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:22 م
زكي : متابعة دورية
زكي : متابعة دورية لسير العمل في منظومة الإفراج الجمركي
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كتب محمد الغزاوى
قام المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية في القطاع الشمالي لموانئ شرق وغرب بورسعيد لمتابعة سير العمل داخل محطات التشغيل والحاويات وساحات الشاحنات.

وتأتي تلك الجولة في إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 5035 لسنة 2019 بشأن تفعيل لجان الفحص المشترك بالموانئ والمنافذ الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع الواردة والصادرة من وإلى جمهورية مصر العربية.

في هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي أن الجولة تهدف إلى متابعة إجراءات العمل في المنافذ الجمركية بمينائي شرق وغرب بورسعيد لتفقد التجهيزات اللازمة داخل هذه المنافذ والتأكد من تواجد لجان الفحص المشترك بساحات الفحص داخل الموانئ وتأسيسها بالمكاتب وأجهزة الحاسبات الآلية المطلوبة لأعضاء اللجان من الأجهزة المعنية وربطها إلكترونيًا بجهات الاختصاص التابعة لها من "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ،ومصلحة الجمارك ،وهيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعي والبيطري". 

وقد تواصل المهندس يحيى زكي مع أعضاء اللجان بالمقرات داخل موانئ المنطقة الاقتصادية في كل من محطة الحاويات بشركة "قناة السويس للحاويات" بميناء شرق بورسعيد، وساحات الشاحنات بميناء غرب، وناقش مع العاملين كافة التجهيزات وآليات الفحص من خلال اللجان المشتركة، كما تفقد إجراءات سير العمل بالبنية التحتية للموانئ ومتابعة عمليات التداول بما يحقق المنشود منها، مما ينعكس على جذب الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة والتأكد من تطابق الآليات الموضوعة والخطة الزمنية المقررة للتنفيذ.

وتابع زكي أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بتسهيل إجراءات الفحص والإفراج الجمركي داخل موانئ الجمهورية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية، وسيتم المتابعة بشكل دوري خاصة داخل موانئ المنطقة الاقتصادية ومن ثم رفع تقارير بشأنها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمتابعة.

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