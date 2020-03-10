زيارة المتابعة والدعم الفني لمشروعات دعم الفعاليات التعليمية SDEE لنوعية عين شمس

استقبل الدكتور . أسامة السيد مصطفى عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس يرافقه الدكتور محمود العطيفي مدير وحدة الجودة بالكلية و بحضور الدكتورة سالي شبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب زيارة المتابعة والدعم الفني لمشروعات دعم الفاعلية التعليمية SDEE والمكونة من : الدكتور . أميمة الدرديري بكلية التربية جامعة قناه السويس و الدكتور . هانى شحاته جامعة بنها والدكتور .سيد عبدالفتاح مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الزراعة جامعة عين شمس و الدكتور .سلامة عبدالحميد خبير ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى وذلك فى زيارة دعم فنى للكلية.





بدأت الزيارة بلقاء مع إدارة الكلية والمشروع بمكتب عميد الكلية ثم فحص للوثائق الداعمة لمخرجات المشروع ومراجعة معايير الاعتماد وتلا ذلك زيارة المكتبة والمعامل والقاعات الدراسية و التحقق من كفاءة استخدام الأجهزة والمعدات ، وانتهت الزيارة بلقاء مع إدارة الكلية والمشروع.