تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب السورية

أقدمت تركيا اليوم، الثلاثاء، على إرسال تعزيزات عسكرية تركية إلى سوريا باتجاه ريف إدلب عبر معبر كفرلوسين، وفقا لـ"سكاي نيوز".





وتصعد تركيا وتيرة إرسال تعزيزاتها العسكرية لسوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة عازمة على إبعاد القوات السورية خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب مع نهاية فبراير الجاري.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة تدابير لإنهاء الأزمة في إدلب.





وتشهد الحدود السورية التركية أوضاعا إنسانية سيئة للغاية، حيث يقبع هناك مئات الآلاف من النازحين السوريين الفارين من القصف على إدلب، مع انخفاض درجات الحرارة، ونقص في المواد الأساسية.



