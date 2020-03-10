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تعليم

تعليم الغربية تنظم ورشة عمل لـ مايكروسوفت حول طرق تفعيل البرامج.. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أحمد على

نظم مركز التطوير التكنولوجي بالغربية أمس، ورشة عمل لشركة مايكروسوفت على "المفاهيم الجديدة وطرق تفعيل البرامج الحديثة، واستخدامها فى تطوير العملية الإدارية"، حيث قام فريق عمل من شركة ميكروسوفت باستعراض وشرح Office 365  وكيفية الدخول عليه، واستعراض وشرح البرامج الموجوده فيه مثل

(One Drive – OneNote- outlook –sway-teams- forms…….)))..

جاء ذلك بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية ناصر حسن،  وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الورشة استهدفت، موظفا واحدا من كل قسم بالمديرية، ومن كل قسم بالإدارات التعليمية العشر، بالاضافة الى اخصائى مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات، بإجمالي 200 متدرب، وتم تنفيذ ورشة العمل بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية .

وقام مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية بتنظيم درس عملى باستخدام احد برامج office365 وهو teams امام الدارسين  وسمى ( مركز تطوير الغربية – تدريب الادارين ) وتم ضم مجموعة من الأخصائيين داخل التيم لمشاركة الملفات والمواد التدريبية وتم تكليف كل الحاضرين بالانضمام لهذا التيم.

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