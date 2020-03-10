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منوعات

شبيه مينيونس ويتعرض للتنمر.. طفل مولود بـ جلد أصفر والسبب خطير

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:24 م
طفل مولود بجلد أصفر
طفل مولود بجلد أصفر
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عزة عاطف

في الوقت الذي يعاني العالم من كورونا، يتألم أشخاص آخرون من أمراض مختلفة ليس لها علاج، حيث يعاني طفل بريطاني من متلازمة "ألاغيل - الجلد الأصفر"، والتي عرضته للكثير من جمل التنمر مثل إطلاق اسم "مينيونس –الشخصيات الكرتونية الصفراء" عليه، "شريك الغول" أو "شخصية جرينتش الكرتونية".


ويعاني الطفل «لوجان ويب» البالغ من العمر عامًا واحدًا، فقط من متلازمة ألاغيل، وهو اضطراب وراثي يسبب تلف الكبد والصفراء فى الجسم، ما يترتب عليه اصطباغ جلد لوجان بمسحة صفراء، جعلته عامًا كاملًا حبيس المنزل خشية تعرض المتنمرون له وفقًا لصحيفة "مترو".


 وقال والداه إنهما ترددا كثيرًا في إخراج طفلهما إلى الأماكن العامة نتيجة للتعليقات المسيئة، وقال والده من مقاطعة ديفون: "دائمًا ما سألني الناس أسئلة مثل ما هو الخطأ معه أو إطلاق النصائح بضرورة أخذه إلى المستشفى لأنه يعاني من اليرقان".


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وقالت والدته: "في كل مرة نخرج فيها كعائلة، نواجه تذكيرات دائمة بحالة لوجان، لا يمكننا مغادرة المنزل أو قضاء يوم عادي بالخارج، يجب أن نتوقف ويذكّرنا شخص ما بشأن حالته السيئة"، حتى أن الناس لم يرحموهم من التعليقات السلبية مثل تشبيهه بمينيونس وشريك الغول.

 

سبب حالة لوجان أن كبده لا يعمل بشكل صحيح وغير قادر على معالجة الصفراء في جسمه، وهذا يعني امتصاصها في جلده، ما يسبب له حرقان وحكة، نتيجة لوجود عيوب في القلب والكبد، بينما لا يستطيع لوجان امتصاص الطعام بشكل صحيح منذ كان عمره 6 أشهر.

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