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أخبار البلد

عمرو بدر: اتحاد طلاب الوادي الجديد وصف الصحفيين بالذباب الإلكتروني.. وهذا غير مقبول

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:52 م
عمرو بدر
عمرو بدر
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن هجومًا غريبًا وغير مقبول وقع على الزملاء الصحفيين في الوادي الجديد، من قِبل اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد وعدد من أساتذة الجامعة، وذلك بعد نشر خبر عن "إصابة عدد من طالبات المدينة الجامعية باختناق بسبب حريق محدود".

وأضاف "بدر" في تصريحات صحفية، أن هذا الهجوم مرفوض وغير مفهوم في سياق الجامعة، والتي من المفترض أن تحترم الصحافة ورسالتها، وتقدم الدعم للصحفيين للقيام بعملهم دون معوقات.

وأكد "بدر" أن وصف الصحفيين بـ"الذباب الإلكتروني"، ووصف عملهم لـ"الاسترزاق"، يمثل تجاوزًا غير مقبول، ويخالف القانون الذي يمنح الحرية للصحافة في العمل ونقل الحقيقة بنزاهة وشفافية.

وأعلن رئيس لجنة الحريات، تقديم كل الدعم للزملاء الصحفيين في الوادي الجديد.
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