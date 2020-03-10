تقديم الإقرارات الضريبية بأى وقت وفي الإجازات الرسمية.. فيديو

قال طارق فتحى إبراهيم مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات إنه تطوير الموقع الإلكتروني ل مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم الضريبية، لافتا إلى أنه يمكن تقديم الإقرارات الضريبية فى أى وقت وفى الإجازات الرسمية.





وأضاف طارق فتحى من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " أم بى سى مصر 2 " أن القانون يتيح فترة زمنية لتعديل الإقرارات الضريبية حتى تقديمها إلكترونيا .





مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات إلى أن التحويل الإلكترونى وتقديم الاقرارات الضريبية يحد من بشكل كبير. وأشاروتقديمالفساد





وتابع مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات أنه تم تشكيل لجان للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، بالإضافة إلى أننا لدينا صفحات على السوشيال ميديا للتواصل مع أصحاب الإقرارات الضريبية .



