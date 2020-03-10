AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تقديم الإقرارات الضريبية بأى وقت وفي الإجازات الرسمية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:28 م
مدير إدارة خدمات
مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات
Advertisements
ريهام فيكتور
قال طارق فتحى إبراهيم مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات إنه تطوير الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتسهيل تقديم الضريبية، لافتا إلى أنه يمكن تقديم الإقرارات الضريبية فى أى وقت وفى الإجازات الرسمية.

وأضاف طارق فتحى من خلال حواره ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " أم بى سى مصر 2 " أن القانون يتيح فترة زمنية لتعديل الإقرارات الضريبية حتى تقديمها إلكترونيا.

وأشار مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات إلى أن التحويل الإلكترونى وتقديم الاقرارات الضريبية يحد من الفساد بشكل كبير.

وتابع مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات أنه تم تشكيل لجان للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، بالإضافة إلى أننا لدينا صفحات على السوشيال ميديا للتواصل مع أصحاب الإقرارات الضريبية.

وأكد مدير إدارة خدمات المسجلين مأمورية المقاولات أن ردود سريعة من المتخصصين على السوشيال ميديا للرد على أى استفسارات، منوها إلى أن الخط الساخن للتواصل مع مصلحة الضرائب 16395.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقييم المخاطر الضريبية وإدارتها.. ورشة عمل لمصلحة الضرائب المصرية

رئيس مصلحة الضرائب: جولات تفقدية لوزير المالية خلال موسم الإقرارات

مصلحة الضرائب: ندرس المشكلات التى تصلنا من كل الجهات حول النظام الضريبي

مبادرة للتوعية بالمنظومة الجديدة لميكنة الضرائب وحل مشاكل التطبيق

مصلحة الضرائب: نشر الوعى الضريبى من خلال ندوات توعية لتفادى المشكلات

إطلاق أول قناة رسمية لمصلحة الضرائب على موقع يوتيوب

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف خيانته.. سيدة تقرر مسامحة زوجها وكانت في انتظارها مفاجآت أسوأ

مين الأجمل البنت ولا أمها.. إطلالات جريئة لـ هيفاء وهبى وابنتها فى عيد ميلادها.. شاهد

الصين تزف بشرى جديدة عن كورونا.. تفاصيل

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة

بعد سلبية 26 حالة مصابة بـ كورونا.. الصحة العالمية توضح موقف تأجيل الدراسة في مصر

قرار عاجل من نادي وادي دجلة بسبب فيروس الكورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

شبيه مينيونس ويتعرض للتنمر.. طفل مولود بـ جلد أصفر والسبب خطير

مين الأجمل البنت ولا أمها.. إطلالات جريئة لـ هيفاء وهبى وابنتها فى عيد ميلادها.. شاهد