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محافظات

مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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محمد امين
في واقعة غريبة فوجئ أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بقيام مجهولين بتحطيم ميدان سليمان متولي بمدخل المدينة. 

وكان قد تم إعادة بناء الميدان ورفع كفاءته وتشطيبه وعمل نافورة مضيئة وسط الميدان، بالإضافة إلى رفع علم المحافظة في وسط الميدان، ما أضاف لمسة حضارية على المدينة.

إلا أن الأهالي فوجئوا اليوم بتحطيم الميدان وتحطيم الإضاءة المتواجدة بداخله، بالإضافة إلى سكب زيت أسود علي مداخل الميدان وإحراق العلم الخاص بالمحافظة. 

وعبر أهالي المدينة عن استيائهم الشديد من هذا العمل الهمجي الذي شوّه مدخل المدينة بعد أن كانت مضيئة ليلا وكانت تعتبر متنزها لهم ليلا. 
مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة
مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة
مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة
مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة
مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة
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