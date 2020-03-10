مجهولون يحطمون ميدانا رئيسيا في المنوفية ويحرقون علم المحافظة





وكان قد تم إعادة بناء الميدان ورفع كفاءته وتشطيبه وعمل نافورة مضيئة وسط الميدان، بالإضافة إلى رفع علم المحافظة في وسط الميدان، ما أضاف لمسة حضارية على المدينة.





إلا أن الأهالي فوجئوا اليوم بتحطيم الميدان وتحطيم الإضاءة المتواجدة بداخله، بالإضافة إلى سكب زيت أسود علي مداخل الميدان وإحراق العلم الخاص بالمحافظة.





وعبر أهالي المدينة عن استيائهم الشديد من هذا العمل الهمجي الذي شوّه مدخل المدينة بعد أن كانت مضيئة ليلا وكانت تعتبر متنزها لهم ليلا.

في واقعة غريبة فوجئ أهالي مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، بقيام مجهولين بتحطيم ميدان سليمان متولي بمدخل المدينة.