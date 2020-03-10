للوقاية من الأمراض.. خطة لرفع تلال القمامة وتعقيم جميع الأحياء بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف عمليات الرش والتعقيم بجميع أحياء المدن للقضاء على الحشرات والبعوض الناقلة للأمراض، خاصةً في أماكن تجمعات القمامة والأسواق وأماكن ازدحام المواطنين والمدارس والجامعة.





وقال "شعيب" في بيان، الثلاثاء، إنه يجب "زيادة توعية المواطنين بالحفاظ على البيئة وإلقاء القمامة بالأماكن المخصصة لها، والتنبيه نحو رفع القمامة بصفة يومية ومنع تراكمها فى إطار استقبال موسم الربيع، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين وللحد من التلوث البيئى ومنع تزايد الحشرات والآفات خاصة مع النشاط الملحوظ لحركة الرياح، وهو ما يؤدي الى انتشار الأمراض".





كما ناشد محافظ مطروح المواطنين بوضع القمامة في أماكنها المخصصة ونشر الوعي الصحي حفاظًا على المظهر الحضاري وحرصًا على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، مع توزيع صناديق القمامة فى معظم انحاء المدن، خاصة بأماكن التجمعات السكانية.





وأصدر محافظ مطروح توجيهاته لرؤساء المدن بتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات وتراكمات القمامة بجميع الأحياء والقرى بمدن المحافظة حتى يشعر بها المواطن المطروحى فى إطار حملة مكبرة تقوم بها، لإعادة الرونق والمظهر الحضاري بالمحافظة، مشيرًا إلى قيام مجالس المدن خلال الفترة الأخيرة فى تكثيف جهودها وتنفيذ خطة للارتقاء بمنظومة النظافة كلا فى نطاقه شملت مناطق الكيلو 7 ومحدود الدخل والعجارمة وإزالة تراكمات القمامة بين العمارات السكنية بمنطقة العمارات البحرية والسجل المدني بمدينة الضبعة وغيرها بمختلف المدن والأحياء.