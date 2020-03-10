السويس تحمي الجبهتين.. إجراءات رادعة لمواجهة كورونا وتقلبات الطقس

عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، اجتماعا موسعا بحضور خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محسن سرايا المستشار العسكري للمحافظة والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول والدكتور فيصل جودة مدير عام الصحة بالسويس وممثلي مديرية الأمن ومديري المديريات والمصالح الحكومية والأحياء والجهات المعنية بالأزمة لمناقشة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها.





وفي بداية الاجتماع أكد السكرتير العام علي مديري المديريات رفع حالة الاستعداد القصوي للتواصل مع مديرية الصحة في حالة وجود اشتباه للمرض والالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية من المرض والبعد عن الشائعات وتكثيف دور الإعلام في نشر الوعي والبيانات الصحيحة.





وأكد على نشر الوعي الصحي في أماكن التجمعات بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب ودور العبادة ومراعاة إجراءات الصحة العامة بالأماكن المزدحمة بالمواطنين.





وكلف السكرتير العام مدير عام التربية والتعليم نشر التوعية من خلال ملصقات ولوحات إرشادية للتوعية بالفيروس والحفاظ على الصحة العامة وتوجيه الطلاب بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتفعيل دور الزائرة الصحية في الكشف الدوري على الطلبة.





وفي الاجتماع تم استعراض جاهزية الأجهزة التنفيذية والأحياء والحماية المدنية والطرق والمرور والمرافق والشركات لمواجهة أي سيول أو أمطار تسقط نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي قد تتعرض لها البلاد.



