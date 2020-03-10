بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة

انتهت محاولة سيدة صينية "تعقيم" مبلغ مالي كان في حوزتها، خوفًا من الإصابة بعدوى فيروس "كورونا"، بشكل كارثي بالنسبة إليها.





وذلك بعد أن أقدمت على وضع الأوراق النقدية داخل "الميكروويف" اعتقادًا بأن ذلك من شأنه أن يلعب دورًا في تطهيرها.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الضوء على تفاصيل ما حدث، موضحًا أن تصرف هذه السيدة، وهي من مقاطعة "جيانجسو" الصينية، تسبب في احتراق مبلغ مالي يُقدر بـ3000 يوان صيني، ما يعادل نحو 300 جنيه إسترليني.





ووفقًا لما جاء في تقارير وسائل إعلام محلية، فإن هذه السيدة كانت تخشى من احتمالية انتقال عدوى "كورونا" عبر العملات الورقية، ولذلك قررت وضعها داخل الميكروويف أملًا في أن يقضي الإشعاع على أي عدوى، لكن بعد أقل من دقيقة في الميكروويف، بدأت النقود تحترق ويتحول لونها إلى الأسود.





ولم تجد أمامها أي حل في أعقاب ذلك سوى أخذ النقود المحترقة إلى البنك طلبًا للنصيحة حول كيفية التعامل مع هذا المأزق، لكن العديد من الأوراق النقدية كانت في حالة يُرثى لها، ولم يكن موظفو البنك واثقين في البداية من إمكانية استبدالها.



