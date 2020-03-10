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تعليم

استئناف برنامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة الإرهاب بجامعة الفيوم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:25 م
البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين
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الفيوم - نبيل أبو السعود

تفقد  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور حسام أبو الهدى، مستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، استئناف البرنامج التدريبي لتأهيل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لمواجهة الإرهاب والتطرف بحضور الدكتور أحمد عبد الحميد سليم منسق البرنامج بجامعة الفيوم ومدير مركز الخدمة العامة بالجامعة بمركز الخدمة العامة. 


وقال الدكتور أحمد جابر شديد، في بيان، الثلاثاء، إن البرنامج يعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجية لكافة مؤسسات الدولة لمواجهة التشدد الديني واللاديني على حد سواء خلال ثلاثة محاور تشمل الرصد والحماية والتمكين.


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والمقصود بالرصد معرفة أصحاب الفكر المتطرف ومعرفة أسباب تبنيه لهذا الفكر، والحماية المقصود بها حمايته من الاستقطاب ثم أخيرًا تمكينه من ممارسة أنشطة طلابية لإبعاده عن الفكر المتطرف.


وجاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان "كيفية التأثير في عقلية المتطرف" حاضر خلالها الدكتور محمد جمال الدين عبد العزيز عميد كلية الخدمة الاجتماعية السابق بحضور (24) متدربًا.

استئناف برنامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة الإرهاب بجامعة الفيوم
استئناف برنامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة الإرهاب بجامعة الفيوم
استئناف برنامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة الإرهاب بجامعة الفيوم
استئناف برنامج تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين لمواجهة الإرهاب بجامعة الفيوم
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