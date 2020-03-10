"حدد فكرة مشروعك".. برنامج تدريبي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها

وأكد الدكتور محمود عراقي، عميد كلية الزراعة في كلمته خلال الفعاليات، أهمية هذه النوعية من الدورات لإيجاد خريج مميز قادر على استيعاب متغيرات سوق العمل.





من جانبه أشار الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي تقام بكليات الجامعة المختلفة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بوجود فرص أخرى للعمل متاحة غير المتعارف عليها، بحيث يكون خريجي الجامعة جزءا من ايجاد بيئة جديدة للأعمال في مصر بدلا من انتظار فرص عمل.





وأضاف سمير أن الدورات تهدف ايضا الى تعزيز نشر ثقافة العمل الحر، وذلك انطلاقًا من مشاركة الجامعة في جهود الدولة في مكافحة البطالة وفتح مجالات عديدة لتوفير فرص عمل، والبحث عن مصادر بديلة للدخل وقد قامت الدكتورة آية عزام مدرب ريادة الأعمال بالجامعة بتدريب الطلاب علي مدار يومين.