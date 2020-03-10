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برلمان

انتقادات حادة داخل أفريقية البرلمان لتغيب الوزراء عن اجتماع اللجنة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجه أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، انتقادات حادة لتغيب الوزراء عن اجتماع اليوم الثلاثاء المخصص لعرض رؤية واستراتيجية الوزارات المختلفة والقطاعات التنفيذية لتعظيم سبل التعاون لدعم التوجه المصري تجاه أفريقيا.

وانتقد النائب سيد فليفل، تغيب الوزراء عن حضور هذا اللقاء الهام، مشيرًا إلى أن التواصل المصرى أفريقيا من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يحدث في تاريخ مصر سابقًا، لكني استشعر أنه رغم تحرك القيادة السياسية بسرعة الصاروخ في هذا المجال لكن من يحيطون به لا يتعاونون.

ودعا فليفل جميع المسئولين إلي "المذاكرة في أفريقيا" من جديد علي حد وصفه، منتقدًا ما وصفه بالاشارات الباهته عن أفريقيا في الكتب الدراسية، وما اعتبره تقصيرًا إعلاميا تجاه أفريقيا، يقتصر علي إشارات باهتة عاجلة.

وأيدت النائبة مني منير، "فليفل" في نقده لعدم وجود أيا من الوزراء بقولها : " كنت أتمني أن يكون لدينا وزراء أصحاب قرار، لكننا مش هنعملها مكملة ويجلينا نواب الوزراء".

وانتقدت البرلمانية في حديثها عدم وجود خطوط مباشرة مع عدد من الدول الإفريقية لاسيما في ظل التوجه المصري بتعزيز العلاقات المصرية مع كافة دول أفريقيا، مشيرة إلي شكوي السفراء الأفارقة المعتمدين لدى مصر خلال لقاءاتهم مع اللجنة من هذا الأمر، مضيفة : " التسويق التجارى في مصر للطيران مش بيعمل شعله".

أيضا جاءت الانتقادات الحادة الموجهة من وكيل اللجنة النائب ماجد أبو الخير، الذي أكد أنه رغم من أن مصر حباها رئيسًا يولي اهتماما كبيرا بالملف الافريقي، ويدعم هذا التوجه، إلا أن هناك تقصير من المسؤولين منتقدًا وجود مشكلة في تأشيرات الدخول، بقولها : مش معقول هي المشكلة هنعيش فيها العمر كله عشان نحلها.
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