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برلمان

عبدالعال لنائب وزير الإسكان: غرق الشوارع بسبب الأمطار دليل على غياب التخطيط

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:23 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن غرق  بعض الشوارع بسبب سقوط الأمطار، لا يمثل أزمة فقط ولكنه دليل على  غياب التخطيط، لاسيما أن أى طريق يتم إنشاؤه يجب الوضع فى الاعتبار إنشاء شبكات مياه الأمطار.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير برلمانى عن غرق بعض الشوارع بسبب سقوط الأمطار، كنت أتوقع ألا نقيم أي مدن أو طرق جديدة دون إقامة شبكات لمياه الأمطار خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تحدث في العالم، فنحن لا ندرى هل سنكون ضمن المناطق الجافة أو البادرة مستقبلا.

وأشار خلال رده على حديث نائب وزير الإسكان، إلى أن عربات الشفط لا تتناسب مع الحدث، ومنحنيات بعض الطرق ومنازل الكباري غير مخططة هندسيا بشكل صحيح، وكنت أتمني أن يكون حديثك به إجراءات ستتخذ فهذا الكلام في السياسة وليس في الهندسة.
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