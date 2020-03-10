تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل " عيش صاج " بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ،وبأسهل وأسرع الطرق .

مقادير عيش صاج





2 كوب دقيق

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح













* يخلط السكر مع الخميرة ويضاف إليها ماء ساخن وتترك عشر دقائق





* ثم تضاف بالتدريج إلي الدقيق والملح والزبادي وتعجن في العجان جيدا





* تعجن العجينة باليد حتي تختفي الحبوب





* ثم تترك العجينة حتى تخمر





* تفرد العجينة على شكل دوائر رقيقة السمك





* ثم يرفع العيش في المقلاة مع الضغط عليه حتي نتحكم في فقعات الهواء



