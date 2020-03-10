تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل " عيش صاج " بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ،وبأسهل وأسرع الطرق .
مقادير عيش صاج
2 كوب دقيق
ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زبادي
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ملعقة صغيرة سكر
رشة ملح
طريقة تحضيرعيش صاج
* يخلط السكر مع الخميرة ويضاف إليها ماء ساخن وتترك عشر دقائق
* ثم تضاف بالتدريج إلي الدقيق والملح والزبادي وتعجن في العجان جيدا
* تعجن العجينة باليد حتي تختفي الحبوب
* ثم تترك العجينة حتى تخمر
* تفرد العجينة على شكل دوائر رقيقة السمك
* ثم يرفع العيش في المقلاة مع الضغط عليه حتي نتحكم في فقعات الهواء
* يترك حتي ينضج من الجانبيين ثم يرفع