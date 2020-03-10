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مرأة

طريقة عمل عيش صاج بمذاق لا يقاوم وشكل شهى

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:02 م
عيش الصاج
عيش الصاج
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل " عيش صاج " بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ،وبأسهل وأسرع الطرق .
 
 
مقادير عيش صاج

2 كوب دقيق 
ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ 
2 ملعقة كبيرة زبادي 
ملعقة صغيرة خميرة فورية 
ملعقة صغيرة سكر 
رشة ملح 



* يخلط السكر مع الخميرة ويضاف إليها ماء ساخن وتترك عشر دقائق

* ثم تضاف بالتدريج إلي الدقيق والملح والزبادي وتعجن في العجان جيدا

* تعجن العجينة باليد حتي تختفي الحبوب

* ثم تترك العجينة حتى تخمر

* تفرد العجينة على شكل دوائر رقيقة السمك

* ثم يرفع العيش في المقلاة مع الضغط عليه حتي نتحكم في فقعات الهواء

* يترك حتي ينضج من الجانبيين ثم يرفع
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