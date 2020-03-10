لحل أزمة مياه الأمطار.. البرلمان يطالب بتوفير 6.30 مليار جنيه لتوسعة شبكات الصرف بالقاهرة

أوصي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية ومكتب لجنة النقل والمواصلات، حول موضوع غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار المتساقطة فى أكتوبر الماضي، محافظة القاهرة بضرورة توفير ما يقرب من 6.30 مليار جنيه لتنفيذ بعض مشروعات توسعات لشبكة الصرف الصحى المدرجة بالمخطط العام لتخفيف الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة.





وأكد التقرير، الذي استعرضه وكيل المجلس سليمان وهدان، على ضرورة تنفيذ بعض مشروعات التوسعة لشبكة الصرف الصحى لتخفيف الآثار الناتجة عن الأمطار الغزيرة، مشيرا إلى أهمية توريد وتركيب الطلمبات لعنبر التوسعات لمحطة عين شمس وتنفيذ خط الطرد لرفع كفاءة محطة عين شمس التى تستقبل تصرفات مدينة نصر ومصر الجديدة حيث تبلغ القيمة التقديرية لهذه الأعمال حوالى 350 مليون جنيه.





كما أكد التقرير ضرورة تنفيذ مشروع لتحسين الصرف الصحى بالمحاور الرئيسية بالعروبة والاتوستراد وأحمد تيسير والطيران وربطها بالنفق الرئيسى بالعباسية بأطوال حوالى 9 كم أقطار 600 مم إلى 1500 مم ويتم تنفيذ المشروع على مراحل وبنظام الأنفاق لتفادى الإعاقة المرورية وتبلغ القيمة التقديرية حوالى 400 مليون جنيه.





وتضمن التقرير ضرورة العمل على تنفيذ الأعمال المطلوبة للأحياء المستهدفة من الدراسة وهي (شرق وغرب مدينة نصر- مصر الجديدة – النزهة شبرا- الساحل- الزيتون- حدائق القبة المعادى – المقطم- مصر القديمة – حلوان – وسط المدينة).





ولفت التقرير إلي أنه تم إعداد دراسة تفصيلية عن شرق القاهرة (أحياء) مدينة نصر- النزهة- مصر الجديدة وتمثل 30% من المنطقة، حيث أن مساحة المنطقة الشرقية المستهدفة 35 ألف فدان بإجمالى أطوال الطرق الرئيسية 94 كم، وكثافة الأمطار التى تمت الدراسة عليها 8 مم / ساعة.





وأكدت الدراسة ضرورة العمل على تقسيم المنطقة إلى عدة مناطق كل منطقة تصرف على محطة رفع، وهي محطة (1) تقع بطريق الأتوستراد بجوار العقاد مول، ومحطة (2) تقع فى حديقة العاشر من رمضان بجوار شارع الطيران، ومحطة (3) تقع فى أرض مصنع الطوب الرملى بالسكة البيضاء مع صلاح سالم شارع الثورة، ومحطة (4) تقع بأرض القوات المسلحة بشارع الصاعقة بألماظة، ومحطة (5) تقع فى أرض مطار القاهرة ناحية جوزيف تيتو.





وأضافت الدراسة أنه تم إعداد تصميم مبدئى لـ 5 محطات رفع وخطوط الطرد، وتبلغ أطوال شبكاتها 94 كم، وإجمالى الطاقة التصميمية للمحطات المطلوبة حوالى 6.100 ل/ث و10 خطوط طرد بإجمالى أطوال 73 كم.





وتضمن التقرير ضرورة توفير الاعتمادات المطلوبه حيث تبلغ التكاليف التقديرية حوالي3,800 مليار جنيه، لهذه الدراسة، والعمل على توفير الاعتمادات المالية لباقى الأحياء السكنية بمدينة القاهرة والقريبة من نهر النيل فإن التكاليف التقديرية لخدمة هذه الأحياء تقدر بحوالى 2,5 مليار جنيه، وعليه فإن الإجمالى المطلوب لخدمة القاهرة يقدر بحوالى 6,30 مليار جنيه.