فؤاد أباظة: الدور التنويري للأوقاف في مواجهة كورونا يحظى بمصداقية كبيرة لدى المصريين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام للدور التنويري والمهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في دعم ومساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم: إن دور علماء وأئمة وزارة الأوقاف أكثر تأثيرًا لدى المواطنين، نظرًا لأن عالم الدين خاصة إذا كان من علماء وزارة الأوقاف من خريجي الأزهر الشريف يحظى بمصداقية كبيرة لدى جموع الشعب المصري , ولذلك دائما ما يكون لهم دورهم الكبير الذي ينسف جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لمنصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وللإعلام القطري والتركي.



