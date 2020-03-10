فؤاد أباظة: الدور التنويري للأوقاف في مواجهة كورونا يحظى بمصداقية كبيرة لدى المصريين

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأييده التام للدور التنويري والمهم الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة العالم المستنير أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في دعم ومساندة جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال أباظة في بيان له أصدره اليوم: إن دور علماء وأئمة وزارة الأوقاف أكثر تأثيرًا لدى المواطنين، نظرًا لأن عالم الدين خاصة إذا كان من علماء وزارة الأوقاف من خريجي الأزهر الشريف يحظى بمصداقية كبيرة لدى جموع الشعب المصري , ولذلك دائما ما يكون لهم دورهم الكبير الذي ينسف جميع الشائعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية لمنصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وللإعلام القطري والتركي.
وأعلن تأييده لما قررته وزارة الأوقاف من قصر العمل بالمساجد على الصلوات الخمس وأداء خطبة الجمعة وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة لخطبة الجمعة ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق في المغرب وعشر دقائق في باقي الصلوات مع العناية الفائقة بنظافة المساجد، إضافة إلى الاستعانة بالساحات المفتوحة بالمساجد لإقامة الجمعة بها أسوة بما يتم في صلاة العيدين بساحات المساجد الكبرى , سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه , من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد الأماكن المفتوحة التي تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الديني بالوزارة .