ماكرون: نعيش مجرد بداية لتفشي وباء كورونا

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، من أن بلاده تعيش "مجرد بداية" لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة 25 شخصًا في البلاد وأصاب أكثر من 1400 شخص.





وقال ماكرون بعد زيارة إلى خدمة الإسعاف في العاصمة باريس، اليوم الثلاثاء: «نحن فقط في بداية هذا الوباء»، مطالبا الفرنسيين بعدم الانزعاج ومطمئنا بأن السلطات "منظمة" في مواجهة الأزمة.



