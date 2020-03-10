بعد اعتماد نتائج انتخابات إسرائيل.. جانتس يعتزم تشكيل الحكومة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على نتائج الكنيست الإسرائيلي الـ23، بأغلبية 20 مؤيدًا مقابل 6 امتناع عن التصويت (ممثلو حزب الليكود)، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وذكرت اللجنة أنه سيتم نشر تفاصيل النتائج عبر الموقع في وقت لاحق اليوم، كما سيتم تدوينها في السجلات الرسمية وتسليمها إلى الرئيس ريفلين غدًا.





وكشف عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" يائير لابيد أن حزبه يعتزم تشكيل حكومة ضيقة مع حزب إسرائيل بيتنا وحزب العمل وميرتس، بمساعدة الأحزاب العربية.

وأضاف لابيد وفق القناة 7 العبرية "على عكس كل الأكاذيب التي يوزعها نتنياهو، فإن القائمة المشتركة لن تكون جزءًا من هذه الحكومة، فقط سيصوتون لصالحها".

وتابع: "لقد قام نتنياهو بمثل هذه التعاونات معهم ألف مرة ".

وأشار إلى أن حكومة الأقلية ليست التي يريدها "كاحوال لافان"، لكنها ستنهي الشلل الحالي وأن تضع الميزانية وإعادة الوزارات للعمل وفتح لجان الكنيست والاعتناء بالمجال التجاري وتجنب كساد الاقتصاد.

وهاجم أعضاء حزب "كاحوال لافان" حزب الليكود في لجنة الانتخابات لامتناعه عن التصويت بالموافقة على نتائج الانتخابات.

وقال حزب "كاحوال لافان" وفق القناة 7 العبرية، "إن قرار الليكود بالامتناع عن التصويت للموافقة على نتائج الانتخابات هو سابقة خطيرة لفشل في الحصول على نتائج الانتخابات التي يريدها".

وأضاف: "بعد مكتب المدعي العام والمحاكم والنائب العام، يحاول أنصار نتنياهو أيضًا جعل لجنة الانتخابات عدوًا للشعب، ولن نسمح بذلك يجب علينا تشكيل حكومة ومنع الانتخابات الرابعة ".

























