AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد اعتماد نتائج انتخابات إسرائيل.. جانتس يعتزم تشكيل الحكومة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 م
بعد اعتماد نتائج
بعد اعتماد نتائج انتخابات إسرائيل جانتس يعتزم تشكيل الحكومة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، أنها وافقت على نتائج الكنيست الإسرائيلي الـ23، بأغلبية 20 مؤيدًا مقابل 6 امتناع عن التصويت (ممثلو حزب الليكود)، بحسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
 
وذكرت اللجنة أنه سيتم نشر تفاصيل النتائج عبر الموقع في وقت لاحق اليوم، كما سيتم تدوينها في السجلات الرسمية وتسليمها إلى الرئيس ريفلين غدًا.

وكشف عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" يائير لابيد أن حزبه يعتزم تشكيل حكومة ضيقة مع حزب إسرائيل بيتنا وحزب العمل وميرتس، بمساعدة الأحزاب العربية.
 
وأضاف لابيد وفق القناة 7 العبرية "على عكس كل الأكاذيب التي يوزعها نتنياهو، فإن القائمة المشتركة لن تكون جزءًا من هذه الحكومة، فقط سيصوتون لصالحها".
 
وتابع: "لقد قام نتنياهو بمثل هذه التعاونات معهم ألف مرة ".
 
وأشار إلى أن حكومة الأقلية ليست التي يريدها "كاحوال لافان"، لكنها ستنهي الشلل الحالي وأن تضع الميزانية وإعادة الوزارات للعمل وفتح لجان الكنيست والاعتناء بالمجال التجاري وتجنب كساد الاقتصاد.
وهاجم أعضاء حزب "كاحوال لافان" حزب الليكود في لجنة الانتخابات لامتناعه عن التصويت بالموافقة على نتائج الانتخابات.
 
وقال حزب "كاحوال لافان" وفق القناة 7 العبرية، "إن قرار الليكود بالامتناع عن التصويت للموافقة على نتائج الانتخابات هو سابقة خطيرة لفشل في الحصول على نتائج الانتخابات التي يريدها".
 
وأضاف: "بعد مكتب المدعي العام والمحاكم والنائب العام، يحاول أنصار نتنياهو أيضًا جعل لجنة الانتخابات عدوًا للشعب، ولن نسمح بذلك يجب علينا تشكيل حكومة ومنع الانتخابات الرابعة ".







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاحول لافان: سنطيح برئيس الكنيست في هذه الحالة

العربية المشتركة لا تستبعد التحالف مع جانتس بعد انتخابات إسرائيل

أعضاء كنيست يهاجمون قرار عدم شطب ترشح النائب يزبك

ليبرمان: حزبي نتنياهو وجانتس يديران حملة فاقت الهستيريا المحيطة بفيروس كورونا

تحالف "أزرق أبيض" يتهم نتنياهو بالكذب.. ويهدد بالانسحاب

نتنياهو يتعهد من جديد بضم الأغوار والضفة.. وجانتس يعلن خيبة الأمل

ترشيحاتنا

صدمة جديدة.. أعراض خطيرة لفيروس كورونا من هذه الدولة

بعد بيان الوزارة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري الممتاز

بسبب السعال.. مسافرة صينية تثير أزمة على متن طائرة.. شاهد ماذا حدث؟

شوبير يهاجم الجهاز الطبي في الأهلي

تطور خطير.. العلماء يصدمون الجمهور بفترة حضانة كورونا الحقيقة

أفريقيا تحت السيطرة.. إنجاز مصري يحدث لأول مرة في البطولة القارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة