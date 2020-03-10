AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب لوزير الري: 100 مليون مصري يقفون خلف القيادة السياسية لحماية الأمن القومي

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:00 م
صدى البلد
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، إن هناك 100 مليون مصري  يقفون خلف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري وكلنا ثقة فيما يتخذونه من إجراءات بهذا الشأن. 

وأضاف ملك خلال الجلسة الرقابية بحضور وزير الري للرد على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الخاصة بمشكلات مياه الري أنه  تقدم بعدد من طلبات الإحاطة بخصوص مركز سمالوط أتمنى أن يتم تغطيته. 

وتابع مجدي ملك، أن هناك أملاكا لوزارة الري منذ 25 عاما لم تلتفت إليها إلا مؤخرا وكانت متروكة للخارجين عن القانون في الوقت الذي قام بعض المواطنين باستغلال بعض الأراضي بشكل جيد ومن ثم تقنين أوضاعهم ضرورة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار البرلمان | عقيلة صالح: قد نضطر لدعوة الجيش المصري للتدخل.. وعبد العال يكشف حقيقة تحول الدعم العينى إلى النقدي

حماية المستهلك: استمرار اليوم المفتوح بكفر الشيخ ليومين

زراعة البرلمان: مذكرة لرئيس الوزراء بشأن تجاهل التنمية المحلية اجتماعات اللجنة

عبد العال للنواب عن تجاهل الحكومة لطلباتهم: لا تلوموا إلا أنفسكم

وزير الزراعة من البرلمان.. القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتحسين أحوال الفلاحين

بعد الموافقة على زيادة الضريبة على أسعار السجائر.. رفع الجلسة العامة للبرلمان

ترشيحاتنا

مش بالسن.. شاهد إطلالات شبابية أنيقة لـ يسرا في عيد ميلادها

قرار عاجل من محافظة القاهرة بسبب كورونا

بعد بيان الوزارة.. اتحاد الكرة يحسم مصير تأجيل الدوري الممتاز

تصرف جريء.. مغنية تخلع ملابسها أمام جمهورها على خشبة المسرح.. تفاصيل

شاهد.. رجل أعمال يهدي سيارة لامبورجيني لإعلامية شهيرة

الدولار يسجل 15.74 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. رئيس الوزراء الهولندي في موقف محرج على الهواء

مين الأحلى.. داليا مصطفى بجيبة فوق الركبة مع شقيقتها بالبنطلون الجلد

بسبب مخاوف كورونا.. سيدة تضع أموالها في الميكروويف لتعقيمها.. والنتيجة كارثة