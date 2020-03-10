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برلمان

نائب يطالب وزير الري بتغطية رشاح الموت بالهرم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:58 م
وزير الري
وزير الري
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم، والمعروف إعلاميا بـ"رشاح الموت" حيث يتم اهدار المال بسبب الأوبئة والأمراض التى يصدرها هذا الرشاح للمواطنين. 

وأضاف إيهاب غطاطى، بجلسة البرلمان الثلاثاء، أنه يجهز لاستجواب لوزيرى الرى، بشأن التقاعس فى تدبير الاحتياجات المالية لكثرة الحوادث التى شهدها خلال السنوات الأخيرة.

وتابع  غطاطي أن عدم التغطية يمثل إهدارا للمال العام، نتيجة إنفاق ملايين الجنيهات لعمل قرارات علاج على نفقة الدولة بمستشفيات محافظة الجيزة للمواطنين قاطنى هذه المنطقة جراء إصابتهم بالأمراض المزمنة نتيجة انتشار الأوبئة الناتجة عن تراكم القمامة بطول الرشاح، والتلوث البيئى وانتشار البعوض والفئران، بشكل كبير فى المنطقة، مما تسبب فيه انتشار الأمراض المزمنة.
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