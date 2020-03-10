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رياضة

شاهد.. حازم إمام ملثم على دراجة نارية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:58 م
حازم إمام
حازم إمام
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حسام الحارتي
نشر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، صورة عبر حسابه الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوق دراجته النارية.

وظهر حازم إمام ملثما خلال تواجده على دراجته النارية.
 
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باترييس كارتيرون، برنامجا تأهيليًا خاصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي شمل تخفيض الحمل البدني، من خلال عمل تأهيل بالركض حول الملعب لمدة عشرة دقائق، أعقبه بعض الفقرات البدنية. 

عقب ذلك اعتمد الجهاز على عمل مجموعة تدريبات بالكرة، من خلال التمريرات سواء بالقدم أو باليد فيما بين اللاعبين.‎

منح الجهاز الفني للفريق الأول راحة لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق من التدريبات الجماعية المقامه حاليا بملعب النادي. 

واكتفى اللاعب بأداء حصة تأهيلية بجمانيزيوم النادي، بناءً علي تعليمات الجهاز الفني، وذلك من اجل معالجة الإرهاق، وتجهيزة بأفضل شكل ممكن.
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