ميركل لـ حفتر: الحل العسكري غير مطروح ولا بد من وقف إطلاق النار

قالت الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أكدت لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على أهمية وقف إطلاق النار في طرابلس.





ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، شددت ميركل على أنه "ما من حل عسكري للصراع".





وفي وقت سابق من اليوم، أخبرت مصادر ليبية سكاي نيوز أن المشير حفتر وصل إلى ألمانيا لعقد مباحثات مع ميركل مساء اليوم.





وكانت وسائل إعلام ليبية قد كشفت، أمس الاثنين، عن زيارة المشير حفتر إلى فرنسا، موضحة أنه التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وأشارت إلى أن حفتر وصل باريس بدعوة من ماكرون لمناقشة آخر تطورات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت أن ماكرون أشاد بالدور الذي يلعبه الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وجهوده في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.





وفي يناير الماضي، نجحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب مشاورات مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا، في إقناع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي للمشاركة شخصيا في أعمال القمة الدولية في برلين لتسوية الأزمة الليبية، والمعروفة إعلاميا بـ "مؤتمر برلين".