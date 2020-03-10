الإمارات تزف خبرا سارا بشأن كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ وبذلك بلغ عدد المتعافين حتى الآن 17 شخصا.





وكانت وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





وقالت الوزارة أنه تم اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل المعروف بـ "كوفيد-19" مشيرة إلى أن جميع الحالات كانت بالحجر الصحي في الدولة.





وأوضحت الوزارة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تشمل جنسيات مختلفة، ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.





وأكدت الوزارة أن جميع الأشخاص بحالة مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة وبذلك، يرتفع عدد الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 74 حالة.