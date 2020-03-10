تعمل إيه لو لقيت نفسك اشتريت عقار بأكبر من قيمته المادية بموجب عقد بيع

عملية شراء العقار بأغلى من ثمنه يتعرض لها بعض الأشخاص، ويطلق عليه فى القانون بـ الغبن، حيث إن نقطة التعرف على موقف القانون المدنى المصرى "الغبن" فى المادة "129 من القانون رقم 131 لسنة 1948 مدني" وللإجابة على تلك الإشكالية، وتوضيح كيفية الطعن على ما دون فى العقد كما صرح محمد التهامى عبدالهادى المحامى والخبير القانونى، والتي جاءت بنص عام ينطبق على كافة العقود بقولها:





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١- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلاَ لأن المتعاقد الآخر قد أستغل منه طيشًا بينًا أو هوى جامح جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.





٢ - ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلاَ كانت غير مقبولة.





وأضاف التهامى أنه يلاحظ على هذه المادة ما يلي:

١- أنها جاءت ضمن النصوص التى عالجت موضوع عيوب الرضا وهذا يدل على أن المشرع المصري نظر إلى "الغبن" نظرة شخصية فأعتد بعدم التعادل بين العوضين من وجهة نظر المتعاقد المغبون وربط كل ذلك بالاستغلال وهو ولا شك عيب من عيوب الرضا.





٢- أن عدم التعادل لا ينظر إليه استنادًا إلى قيمة المبيع في السوق، وإنما استناد إلى قيمته عند المتعاقد المغبون وعليه فقد تنخفض تلك القيمة عن السعر السائد في السوق ولا يعد ذلك عدم تعادل بين العوضين وخير مثال على ذلك ما يورده الأستاذان مرقص وأمام من أنه: "إذا احتاج المدين مبلغًا من المال يوقف به إجراءات نزع الملكية المتخذة ضده فإنه يقدر كل جنيه من هذا المبلغ بضعف ونصف مثلًا، فإذا باع في سبيل الحصول على هذا المبلغ عقارًا له بثلثي قيمته المادية فلا يكون ثمة اختلال في التعادل بين قيمة المبيع وقيمة الثمن الشخصية في نظر البائع أما إذا باعه بثلث، قيمته المادية فقط كان هناك اختلال في التعادل لمصلحة المشترى".





٣- أن هذه المادة تنطبق على البيع وعلى غيره من عقود المعاوضة بما في ذلك العقود الاحتمالية، فهذه العقود وأن كانت طبيعتها تستعصي على تحديد دقيق لالتزامات الطرفين عند التعاقد إلاَ أنه يمكن الطعن بالغبن فيها متى كان ناشئًا عن استغلال فإذا باع أحدهم عقاره مقابل أيراد مرتب مدى الحياة بقسط يقل عن غلة العقار السنوية فإن للمشتري أن يطعن في العقد إذا اتضح بأن كسبه منه لا يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها من احتمال طول حياة البائع وأنخفاض غلة المبيع عن ذلك.





٤- أن الطعن بموجب المادة المشار إليها لا يقبل إلاَ باجتماع عنصرين هما العنصر المادي المتمثل بالغبن «عدم التعادل» والعنصر النفسي وهو الاستغلال إي يجب أن يكون الغبن ناشئًا عن استغلال الغابن لطيش أو هوى المغبون.





٥- أن الفقرة 3 من نفس المادة قد أكدت على حالة ارتفاع الغبن، وبالتالي الحيلولة دون طلب المغبون أبطال العقد إذا قام الغابن بعرض ما يراه القاضي مناسبًا لرفع الغبن المدعى به فقد نصت تلك الفقرة على أنه: يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الأبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن.



