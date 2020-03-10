اللجنة الأولمبية تحسم الجدل حول إيقاف النشاط الرياضى فى مصر

نفى الدكتور عبدالعزيز غنيم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ما تردد حول إيقاف النشاط الكروى فى مصر.



وقال الدكتور عبدالعزيز غنيم فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن كل ما يثار حول إيقاف النشاط الرياضي فى مصر أمر غير صحيح على الإطلاق.



وأضاف أن الوضع مستقر للغاية فى مصر ولا يوجد ما يستدعي إلى إيقاف النشاط حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تتابع الموقف بشكل دقيق.

