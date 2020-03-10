إحالة أوراق قاتل والدته بالمنوفية إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية قرارها اليوم بإحالة أوراق المتهم ”م. الحصري” المتهم بقتل والدته فردوس زغلول الي مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي في إعدامه.





تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي يفيد باستقبال مستشفى تلا العام لجثة فردوس. ا. ح 56 سنة ربة منزل متأثرة بعدة طعنات بجسدها وفارقت الحياة.





بالانتقال والمعاينة تبين لرئيس مباحث مركز تلا قيام نجلها محمود محمد الحصرى 35 سنه جزار وكان يعمل بدولة ايطاليا بارتكاب جريمة القتل البشعة بأن سدد طعنات قاتلة لوالدته المجنى عليها لخلافات نشبت بينهما.





وبضبط المتهم أرشد عن السلاح المستخدم وباشرت النيابة التحقيق.