تعليم بورسعيد تشدد على اتباع الطلاب والمعلمين لعادات صحية تجنبا للأمراض الوبائية

وجه د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد بضرورة إتباع العادات الصحية للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بجميع المؤسسات التعليمية وإستخدام المناديل الورقية دائما لتجنب الإصابة بالأمراض الوبائية ومخاطرها.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن المؤسسات التعليمية بمثابة المنزل الثانى لكل المتواجدين فيها مضيفا أنه يجب الأهتمام بنظافتها وخاصة دوراة المياة ومخاطبة كل المدارس بتمكين كافة الطلاب بكل المراحل التعليمية من غسل الأيدى طوال اليوم الدراسى.





وشدد على ضرورة مخاطبة كافة المدارس بالمحافظة بتقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير الضرورية داخل مبنى المدرسة وكذلك متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج البلاد خلال الفترة الماضية تجنبا لإنتشار أمراض الجهاز التنفسى والأمراض الوبائية.





وفى إطار تطوير تنفيذ إجراءات الترقى للمعلمين أصدر وكيل الوزارة تعليمات للإدارات المختصة بالإعتماد على نظام النقاط فى تقييم مكونات ملف الترقى الخاص بكل معلم للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وإستيفاء ذلك الكترونيا وذلك فى ضوء موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقى للمعلمين.



