إنجازات مبادرة رواد النيل.. البنك المركزي ينشر فيديو وثائقي

عرض البنك المركزي المصري فيديو توثيقي لإنجازات ونتائج مبادرة رواد النيل التي إطلاقها منذ عام مضى والتي تستهدف دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار والتطبيقات التكنولوجية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .





ذكر الفيديو الصادر عن البنك المركزي المصري إن المبادرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع 12 بنكا وجهات حكومية و دولية استهدفت عدد من المحاور الاستراتيجية من بينها التدريب و التأهيل و تشجيع الابتكارات لتدعيم مجموعة من البرامج والمستهدفات أبرزها الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل .





أوضح الفيديو أن هناك مستهدفات حقيقية لدمج منظومة الاقتصاد غير الرسمية للمنظومة الرسمية من خلال توسيع أطر التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر برنامج مشاريع مصر لدعم الشباب ورواد الأعمال.





وينشر صدي البلد تفاصيل الفيديو: