الغرف السياحية: تشديد الإجراءات وتأمين زائد للعاملين ونزلاء الفنادق..فيديو

قال أحمد وصيف رئيس الغرف السياحية، إنه منذ بوادر أزمة كورونا كان هناك تنسيق كامل مع الفنادق والاتحاد المصري للغرف السياحية، فى إجراءات التبليغ، أو كشف للأشخاص المتواجدة في الفنادق.





وأضاف أحمد وصيف، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الآثار والسياحة والإعلام والصحة، أن جميع التقارير من اتحاد غرف الفنادق المصرية، جاءت للتعامل بسرعة شديدة كاتحاد وغرف منشآت فندقية.





وأشار إلى أنه تم عمل جميع الإجراءات للتعامل مع الفيروس للعاملين بـ القطاع السياحي، أو التأمين الزائد في الفنادق والمنشآت المصرية السياحية.





وأكد أنه يهمه سلامة الزائرين، وسلامة العاملين بالقطاع، والإرشادات واضحة لكل العاملين بالقطاع السياحي، وجميع البرامج والفنادق المصرية تعمل بشكل طبيعي .