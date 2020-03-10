بعد دورها مع الصين.. السعودية تتصدر قائمة الدول المانحة للمساعدات في العالم

تلقت المملكة العربية السعودية إشادة واسعة على الصعيدين العربي والعالمي بعد مساعداتها الإنسانية التي قدمتها للصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وبالرغم من أن المملكة سجلت عشرات الحالات المصابة بالفيروس، إلا أن ذلك لم يثنِها عن دورها الإنساني تجاه العالم.





وحسب إحصاءات صادرة عن الأمم المتحدة نشرتها وسائل إعلام سعودية، تصدرت المملكة قائمة الدول المانحة للمساعدات الإغاثية في العالم، وتجاوزت نسبة مساعداتها ( 6% ) من دخلها القومي، بينما لا تمثل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الصناعية الكبرى، والأكثر ثراءً سوى 5.1% من دخلها القومي.





وتغطى المملكة في مجال المساعدات الإنسانية أكثر من (70%) من دول العالم، وقدمت خلال السنوات القليلة الماضية مليار دولار مساعدات للدول النامية، منها على سبيل المثال لا الحصر (3,586) ملايين ريال، إعانات لمكافحة الجفاف، ودرء الكوارث، و(618) مليون ريال، لسبع دول أفريقية أصابتها الكوارث، و(850) مليون ريال لدول إسلامية آسيوية.





وبذلت المملكة مساعدات عاجلة وملحّة لـ (43) دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، و(34) دولة إسلامية في أفريقيا، وبلغت المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها لتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في (35) دولة إسلامية (77) مليار ريالا.





وتتواصل عطاءات المملكة في مختلف دول العالم، بتوجيه من حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمد يد العون للمحتاجين والمتضررين والفقراء، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية خاصة الدول العربية والإسلامية والصديقة، للإسهام في التخفيف من معاناتها، جراء الكوارث الطبيعية، أو من الحروب، حتى سجلت أولوية بمبادراتها المستمرة في المساعدات والأعمال الإنسانية على مستوى العالم، بحسب التقارير الصادرة من منظماتٍ عالمية مهتمة بهذا الصدد.





على المستوى الطبي والصحي العالمي أكد الاتحاد الدّولي لجمعيّات الهلال الأحمر والصّليب الأحمر عبر موقعه على شبكة الإنترنت، أن المملكة من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي، تعد من أوّل الداعمين للإتّحاد، مشيرا إلى تبرّع هيئة الهلال الأحمر السّعودي في العام 2012 بمبلغ قيمته مليون دولار لبرنامج الفجوة الرّقميّة الّذي أطلقه الاتّحاد، بهدف دعم الإمكانات التكنولوجية لـ21 جمعيّة وطنيّة طبية.





الأزمة اليمنية





وتعد الأزمة اليمنية الراهنة شاهدا حيا على تواصل الدعم الإنساني السعودي حتى صنفها العالم نموذجا للعمل الإنساني، ولعل تخصيص المملكة لمبلغ 274 مليون دولار، لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن.





النازحون السوريون





وقدمت الحملة الوطنية السعودية لإغاثة النازحين السوريين واحدة من أسمى المثل في المساعدات الإنسانية للشعوب المتضررة من وطأة الحروب، وشملت تأمين الاحتياجات اللازمة للنازحين السوريين من وسائل تدفئة وحصص غذائية وصحية، وعمليات إيواء وإسكان للنازحين، ودفع الإيجارات.





وتفردت المملكة على امتداد العقود الأربعة الماضية بالعديد من المساعدات التنموية للدول الأفريقية، غير المستردة التي بلغت (30) مليار دولار، فيما قدرت القروض التي أعفت منها عدد من الدول (6) مليارات دولار، في الوقت الذي قدم فيه الصندوق السعودي للتنمية قروضا إغاثية ميسرة لتمويل (345) مشروعا وبرنامجا إغاثيا في (44) دولة أفريقية، في القطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإسكان والبنية التحتية بمبالغ بلغت (6) مليارات دولار.



