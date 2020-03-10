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محافظات

لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:47 م
مستشفى التأمين الصحي
مستشفى التأمين الصحي بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح

تستكمل الأجهزة المعنية بأسوان جهودها للوصول للاستعداد الجيد والمتكامل لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى وذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المنظومة الصحية والاهتمام بصحة المواطن المصرى .

وفى هذا الإطار وضمن تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة أولًا بأول لجميع الجهود المبذولة عقد الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ إجتماعًا مع الدكتور محمد شعبان المنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بأسوان ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات والشركات المنفذة لمشروع التطوير الجاري بمختلف الوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة .

وتم خلال الإجتماع مناقشة الموقف الحالى لأعمال التطوير الجارية ، مع بحث نسب ومعدلات التنفيذ فيها  بإجمالى 112 وحدة صحية ، بالإضافة إلى 11 مستشفى والمحدد الانتهاء منها بالكامل في أول شهر يونيو القادم .


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كما استمع الدكتور أحمد شعبان لكافة الملاحظات والعقبات والمشكلات التى تواجه سير العمل بأعمال التطوير ، مشددًا على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات والتغلب عليها لدفع العمل ورفع معدلات التنفيذ والإنتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لضمان إنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل وتقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين على الوجه الأكمل .

وخلال استعراض وبحث تفاصيل مشروع تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى المحافظة أكد الدكتور إيهاب حنفى بأن تكلفة أعمال تطوير البنية التحتية للوحدات الصحية بالمنظومة الجديدة بلغت 2,5 مليار جنيه ، بينما بلغت تكلفة أعمال التطوير بالمستشفيات نحو 2 مليار جنيه ، كما أنه تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية .

وأشار إيهاب حنفى إلى أنه من ضمن الوحدات الصحية الجارى تطويرها وحدة السيل الجديد بمركز أسوان والتى تشهد أعمال تركيب السيراميك للحوائط والأرضيات ، بجانب تركيب أسقف معلقة وقد بلغت نسبة التنفيذ بها 69% .

وأضاف حنفى بأن هناك 7 وحدات صحية بمركز أسوان و6 آخرين بمركزى إدفو وكوم أمبو ، بجانب وحدة صحية واحدة بمركز كوم أمبو تجاوزت نسب التنفيذ فيها حتى الآن الـ 30 % ، وأضاف حنفى بأن هناك 15 وحدة صحية بمختلف المراكز تجاوزت نسبة التنفيذ فيها الـ 20 % ، لافتًا إلى أنه جارى العمل على قدم وساق في باقى الوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة للانتهاء من جميع أعمال التطوير ورفع الكفاءة اللازمة وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها  .


لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور
لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور
لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور
لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور
لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. أسوان تتابع معدلات تنفيذ تطوير 112 وحدة صحية و11 مستشفى .. صور
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