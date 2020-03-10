خفض اسعار البنزين في مصر وأوروبا لا .. تعرف على ميزة في صالح أصحاب السيارات

أنه بالنظر إلى أسعار البنزين والسولار في أوروبا، فإنه نتيجة هذا الانهيار في أسعار النفط فلن تتغير أسعار البنزيم والسولار هناك، والسبب في ذلك يرجع لكون تلك الأسعار معظمها ضرائب، أما مصر فالضرائب المحملة علي الوقود قليلة جدا، ولذلك فيرجع العنصر الرئيسي في حساب التكلفة هو سعر الخام القياسي برنت عالميا، وأننا ذلك سينعكس على قرار لجنة التسعير القادم خلال مطلع إبريل المقبل.

وحول التسعير القادم لـ سعر البنزين في مصر ، فأوضح الخبير