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اقتصاد

خفض اسعار البنزين في مصر وأوروبا لا .. تعرف على ميزة في صالح أصحاب السيارات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:48 م
اسعار البنزين في
اسعار البنزين في مصر
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مايكل عياد
أكد المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، أن الإنهيار الحاد فى اسعار النفط عالميا، يأتي بسبب حرب السيطرة على الأسواق بين كبار منتجي النفط في العالم، فبعد رفض روسيا خفض الإنتاج بناء على طلب السعودية، فكان من الطبيعي أن تتخذ المملكة وفقا لقانون العرض والطلب والكساد والركود العالمي قرار تخفيض أسعار البرميل.

وأضاف "يوسف" في تحليل له، أن انهيار اسعار النفط له تبعات كثيرة، منها انهيار كافة المجالات المرتبطة بسوق النفط والغاز والطاقة، وانهيار معظم البورصات العالمية، وتأثر الشركات العالمية الكبرى في القطاع، ولنا في سقوط اكسون موبيل وبي بي وشل وغيرهم خير دليل.

وأوضح الخبير، أنه بناء على ذلك سيكون هناك ركود في الاستثمارات المرتبطة بصناعة النفط والغاز، خاصة في ظل اتجاه العالمي الأخير نحو الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل عن النفط، وذلك حتى تعود اسعار النفط عند مستويات سعرية تتفق ورؤية الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للطاقة الأحفورية.

وتساءل يوسف، بناء على ما عرضناه هل سيستمر سعر النفط هذا طويلا أم سيعاود الاقتصاد انتعاشه؟ وحال عودته سيكون في أي اتجاه؟ صناعي ام تجاري؟، مختتما: "أعتقد أن شكل الاستثمارات القادمة سيتغير نمطه كثيرا عن ذي قبل وسيتجه إلى أنماط جديدة عن الفكر القديم بناء على ما تمر به أسعار النفط في العالم.

وحول التسعير القادم لـ سعر البنزين في مصر، فأوضح الخبير أنه بالنظر إلى أسعار البنزين والسولار في أوروبا، فإنه نتيجة هذا الانهيار في أسعار النفط فلن تتغير أسعار البنزيم والسولار هناك، والسبب في ذلك يرجع لكون تلك الأسعار معظمها ضرائب، أما مصر فالضرائب المحملة علي الوقود قليلة جدا، ولذلك فيرجع العنصر الرئيسي في حساب التكلفة هو سعر الخام القياسي برنت عالميا، وأننا ذلك سينعكس على قرار لجنة التسعير القادم خلال مطلع إبريل المقبل.

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