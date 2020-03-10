السفير الكندي: مهتمون بدفع وتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات..صور

أكد جيس داتون سفير كندا بمصر، علي اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر وكندا في كافة المجالات، وخاصة في مجال الاستثمار. كما رحب بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية علي كافة الأصعدة.





جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين.





وشكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين. وأضاف أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص.





بدوره رحب المحافظ بسفير كندا علي أرض الإسكندرية، مؤكدا على أن المحافظة تعمل علي تعزيز التعاون بين الجانبين علي كافة المستويات لاسيما في المجال الإقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري والمجال السياحي. وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات.