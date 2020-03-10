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محافظات

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:26 م
كورنيش بورسعيد
كورنيش بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى

عقب نجاح صور الكابلز من عرائس محافظة بورسعيد بمنطقة ملاحات مدينة بورفؤاد، تصدر السيشن محركات البحث على جوجل وكأنها منتج للثلوج بأوربا أو مناطق كاترين بجنوب سيناء .


واستهوت الفكرة القائمين على إدارة صفحة اللى بالى بالك أكبر صفحات التواصل الاجتماعى بمحافظة بورسعيد تحت مسمى " اللى بالى بالك فى بورسعيد "، والتى تجاوز عدد أعضائها 390 ألف متابع، لتدشن هشتاج تدعو خلاله كافة أعضائها بنشر صور متميزة لهم لتسويق الباسلة أمام بلدان العالم أجمع.


ودشنت الصفحة هاشتاج #اتصور_كأنك_فى_أوربا حتى يتثنى لكل متابعيها التقاط الصور بالمناطق الأثرية والتراثية والسياحية لإظهار معالم بورسعيد وجمالها أمام أعين المتابعين كأحد الطرق التسويقية للمدينة الباسلة.


ولاقى الهشتاج إقبالا كبيرا من مختلف الأعمار سواء الشباب أو الفتيات وحتى كبار السن والأطفال وبدأ الجميع يتفنن فى إظهار كل البقاع الجميلة فى المحافظة بمختلف احياءها و مدنها خاصة أحياء الشرق ومدينة بورفؤاد واللذان يحتويان على مبانى اثرية وتراثية عالمية تلفت أنظار الجميع خارج مصر وبدت الصور وكأنها قطع من أوروبا حقيقة.


وفضل البعض الآخر التقاط الصور أمام المشروعات القومية والشوارع الجديدة المطورة والمناطق السياحية الجديدة والفنادق والميادين التى تم تجميلها وحرص البعض الآخر على التقاط الصور داخل الكافيهات والمطاعم والمولات.


ومن جانبهم طالب القائمين على الصفحة موقع صدى البلد الاخبارى بتبنى الهشتاج وتعميمه على مستوى مصر لتكون طريقة مثلى لاستغلال التواصل الاجتماعى فى التسويق سياحيا وتجاريا واقتصاديا للوطن بدل من تناقل الشائعات والأخبار المغلوطة.


وتمنى القائمين على الصفحة ان تعلن صدى البلد عن مسابقة لاحسن صورة من كل محافظة ويتم استضافة الشباب اصحابها فى احد البرامج الخاصة بالقناة ليشرح مواطن الجمال ويروج لمحافظته سياحيا فيكون سبيل جيد للإقناع.


وشدد القائمون على الصفحة على ثقتهم الكاملة باهتمام البرلمانى محمد ابوالعنين و القائمين على العمل بالقناة و الموقع الإخبارى بالهشتاج، راجين المولى ان يتحول المصريين من اظهار السلبيات الى اظهار الايجابيات فى تحد جديد ومواجهة لحروب الجيل الرابع التى يعانى منها المجتمع خلال المرحلة الحالية.

أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك
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أبناء الباسلة .. شباب بورسعيد يروجون للسياحة بـ اللي باللي بالك

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