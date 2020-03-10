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حوادث

إصابة 7 أطفال ومشرفة حضانة بحادث تصادم بإدكو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب 7 أطفال ومشرفة إحدي الحضانات بمدينة ادكو باصابات متنوعة بالجسم اثر وقوع حادث تصادم أثناء عودتهم من الحضانة وتم نقلهم للمستشفي  المركزى لإتخاذ العلاج اللازم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" تقل أطفال حضانة وسيارة نقل بطريق المعدية - إدكو أمام قرية النمرة 5.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: "مصطفي حماده توتو، محمد أحمد توتو، سيف عمرو توتو، حبيبة محمود توتو، رودينا حسن اللبياني، عبدالله حماده توتو، يوسف أحمد قطب" كما أصيبت "إيناس بدوي" مشرفة الحضانة.

تم نقل المصابين لمستشفي ادكو المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحويل 3 للمستشفى الجامعى الإسكندرية .وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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