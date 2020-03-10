إصابة 7 أطفال ومشرفة حضانة بحادث تصادم بإدكو

أصيب 7 أطفال ومشرفة إحدي الحضانات بمدينة ادكو باصابات متنوعة بالجسم اثر وقوع حادث تصادم أثناء عودتهم من الحضانة وتم نقلهم للمستشفي المركزى لإتخاذ العلاج اللازم





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز شرطة ادكو يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" تقل أطفال حضانة وسيارة نقل بطريق المعدية - إدكو أمام قرية النمرة 5.





وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين إصابة كل من: "مصطفي حماده توتو، محمد أحمد توتو، سيف عمرو توتو، حبيبة محمود توتو، رودينا حسن اللبياني، عبدالله حماده توتو، يوسف أحمد قطب" كما أصيبت "إيناس بدوي" مشرفة الحضانة.



