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محافظات

محافظ قنا يناقش آليات تعظيم الاستفادة من مصانع تدوير المخلفات

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:47 م
اللواء أشرف الداودى-
اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا
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يوسف رجب
ناقش اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا، مع مسئولى إدارة المخلفات الصلبة ومديرى مصنعىّ تدوير المخلفات بمدينتىّ قنا ونجع حمادى، المقترحات التى تهدف الى رفع كفاءة منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات بالمحافظة. 

استمع محافظ قنا خلال الاجتماع، لعدد من المقترحات  تمثلت فى المطالبة بدعم المنظومة بعدد من العاملين والفنيين والمعدات. 

أكد الداودى، العمل على دراسة وتنفيذ كل المتطلبات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، مطالبًا إياهم بضرورة التفانى فى العمل وتشغيل خطوط الإنتاج بأقصى طاقة ممكنة فى تدوير القمامة واستغلال المخلفات فى إنتاج السماد العضوى" الكومبوست" الذى يمثل ثروة حقيقية يمكن الإستفاده منه فى زيادة ايرادات مصانع تدوير المخلفات. 

 أكد محافظ قنا، أهمية تطوير فكر إدارة منظومة المخلفات وتحويلها من مشكلة نعانى منها إلى قطاع جاذب للإستثمار وأحد مصادر الدخل للمحافظة وذلك تحقيقًا لإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 موجها بضرورة وضع آلية للمتابعة المستمرة من قبل أجهزة التفتيش والمتابعة لمصانع تدوير المخلفات للتأكد من انضباط سير العمل بها.
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محافظ قنا يناقش آليات تعظيم الاستفادة من مصانع تدوير المخلفات
محافظ قنا يناقش آليات تعظيم الاستفادة من مصانع تدوير المخلفات
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