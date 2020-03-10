ناعم وبسيط.. خبيرة تجميل تكشف عن أبرز ألوان صيف 2020.. فيديو

صرحت خبيرة التجميل أسماء أبو الدهب، لـ "صدى البلد" عن أبرز الخطوات الهامة التى تم أتباعها فى إعداد الماكياج للمتسابقات، وذلك فى مسابقة ملكة جمال الأناقة





وتابعت بأن، الوان البينك مع جميع درجاتها، والألوان البنية، والبيج هى الموضة فى الصيف القادم، والتى تتناسب مع جميع ألوان البشرة وتبرز عن جمالها





وقالت أسماء أبو الدهب بأن المتسابقات كانوا على قدر كبير من الوعى والتفهم، كما حرصت على أستخدام الماكياج الهادئ للمتسابقات لأبراز جمالهما.





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كما يجب أن تحرص الفتيات على نظافة بشرتها بشكل مستمر، والترطيب الدائم للحصول على نتائج جيدة عند وضع الماكياج