خطير.. اكتشاف أعراض لفيروس كورونا غير معروفة من قبل

تمكن فريق طبي في سنغافورة من التوصل إلى أعراض جديدة يسببها فيروس كورونا.





ونشرت صحيفة "Lancet" نتائج دراسة أجراها الفريق الطبي، أثبتت أنه يمكن تشخيص مرض حمى الضنك لدى بعض المصابين بفيروس "كورونا"، حيث ترتفع درجة حرارتهم ويشكون من طفح جلدي وحكة، دون أن تبدو عليهم أعراض الإصابة بالفيروس المعروفة، مثل الزكام، والسعال الرطب، وألم الحنجرة.





ولفتت الدراسة إلى أن استخدام دواء حمى الضنك، في هذه الحالات لم يساعد المصابين، الذين بدأوا يشكون لاحقا من صعوبة في التنفس، وحين عرضهم على الاختبار مرة أخرى تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا".





جدير بالذكر أنه رغم مرور نحو 5 أشهر على بدء انتشار فيروس "كورونا" في الصين وانتقال العدوى بعد ذلك إلى أكثر من 100 دولة، وتسجيل آلاف الوفيات وأكثر من 100 ألف إصابة، لم يتوصل العلماء إلى لقاح يمكن استخدامه ضد الفيروس.







