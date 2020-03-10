بدء عملية فرز انتخابات الجمهورية ودار المعارف

بدأت منذ قليل عمليات فرز أصوات المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمقر مؤسستي دار التحرير ودار المعارف بعد غلق أبواب اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

قام كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يرافقه سعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير وعبدالرزاق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ومجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والصحافة والنشر وعضو الهيئة بتفقد المقار الانتخابية بمؤسسة دار التحرير، حيث استقبلهم العاملين بالمؤسسة بمظاهرة حب وتأييد .

وأكد السيد رئيس الهيئة أن الانتخابات تجري في جو من الشفافية والنزاهة والحيادية والتي شهد لها الجميع بذلك، واستمع رئيس الهيئة لشكاوي بعض العاملين وأصدر قرارات فورية بحل بعض المشاكل العالقة .

وأكد العاملون بالمؤسسة علي تأييدهم لخطة الهيئة الخاصة باصلاح المؤسسات الصحفية القومية وضرورة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات ، حيث طمأنهم السيد رئيس الهيئة علي ان الهيئة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة في هذا السبيل وعلي رأسها اجراء الانتخابات في جو من الحيادية والنزاهة.