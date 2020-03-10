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محافظ الشرقية: الأطباء يعملون ليلا ونهارا من أجل المواطنين .. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 06:57 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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البهي عمرو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تقوم بمجهود كبير فى مواجهة فيروس كورونا.


وأضاف محافظ الشرقية خلال حواره هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الأطباء فى محافظة الشرقية يعملون ليلا ونهار من أجل المواطنين.


وأشار  إلى أن الدولة المصرية تتابع تداعيات انتشار فيروس كورونا حول العالم لحظة بلحظة.


وأوضح غراب أن مدينة العاشر تابعة لمحافظة الشرقية وبعها عمال من دول أجنبية ويتم متابعتهم بشكل مستمر.


ولفت إلى أن المحافظة تتابع مع جميع مؤسسات الدولة لمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.


وكشف محافظ الشرقية، أنه يتلقى 4 تقارير فى اليوم من وكيل وزارة الصحة لأن المحافظة بها منطقتين صناعيتين وهناك مصانع كثيرة فى حوذة المحافظة.

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